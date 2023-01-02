Подозреваемого в убийстве россиянина жителя Абхазии задержали в Сухуме

Фото: Photoagency Interpress / Russian Look / Global Look Press

Пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии сообщила, что житель страны Руслан Трапш, подозреваемый в убийстве россиянина Николая Тараканова, задержан правоохранителями, передает РИА Новости. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Отмечается, что ходатайство об аресте Трапша будет направлено в суд в ближайшее время.

По подозрению в совершении убийства Тараканова Николая Сергеевича задержан гражданин Республики Абхазия Трапш Руслан Алексеевич, — сказано в пресс-релизе.

Вечером 30 декабря 2022 года Трапш умышленно выстрелил во входную дверь дома по улице Воронова в Сухуме, за которой находился россиянин Тараканов, который от полученных травм скончался.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Ярославской области подозреваемого в убийстве двух человек, совершенном в Тихвинском районе Ленобласти. В региональном СК уточнили: как только мужчину доставят в Ленинградскую область, в суд будет направлено ходатайство о его аресте. Сейчас 41-летний подозреваемый проходит следственные процедуры.