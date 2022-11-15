Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле Ахлам Альбашир обучалась в разведшколе запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани, где преподавали американские военные специалисты, пишет газета Yeni Şafak. Альбашир в ходе допроса рассказала, что незаконно въехала в Турцию 4 месяца назад и перемещалась по Стамбулу с мужчиной — членом организации, чтобы выглядеть как супруги.
Террористка рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК в Айн аль-Арабе (Кобани), где также давали уроки американские солдаты в Сирии, и что ее готовили как офицера специальной разведки, — сообщает газета.
В ходе обысков полицией были изъяты паспорт, крупная сумма денег, цифровые устройства и материалы по организации теракта. Также прошли обыски по 21 адресу, задержаны 48 человек, подозреваемых в связях с Альбашир.
13 ноября на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре Стамбула прогремел мощный взрыв. В Минюсте страны расценили произошедшее как теракт. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 пострадал.
В МВД Турции заявили, что теракт совершила гражданка Сирии, которая приехала из Кобани и связана с РПК.