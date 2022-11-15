Антон Соловьев

Подозреваемая в теракте в Стамбуле училась в разведшколе с военными из США Yeni Şafak: подозреваемая в теракте в Стамбуле училась в разведшколе с военными из США

15 ноября 2022 в 10:34

Фото: Onur Dogman/Global Look Press

Стамбул, Турция: после теракта на улице Истикляль были установлены турецкие флаги