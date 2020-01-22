Власти Бразилии сообщили о вероятном заражении коронавирусом 35-летней гражданки страны.
Пациентка находится в городе Белу-Оризонти в штате Минас-Жерайс, куда она вернулась их поездки в Шанхай. Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, у неё наблюдаются симптомы острого вирусного респираторного заболевания, что является подозрительным, учитывая её пребывание в Китае,
Как писал NEWS.ru ранее, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что 23 октября в Женеве продолжится обсуждение мер по предотвращению обострения ситуации с китайским коронавирусом. Он оценил сложившуюся ситуацию как «сложную» и считает, что комитету Организации по ЧС необходимо продолжить обсуждение возможности введения режима чрезвычайной ситуации.
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