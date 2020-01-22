https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Бразилии сообщили о вероятном заражении коронавирусом 35-летней гражданки страны.

Пациентка находится в городе Белу-Оризонти в штате Минас-Жерайс, куда она вернулась их поездки в Шанхай. Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, у неё наблюдаются симптомы острого вирусного респираторного заболевания, что является подозрительным, учитывая её пребывание в Китае, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что 23 октября в Женеве продолжится обсуждение мер по предотвращению обострения ситуации с китайским коронавирусом. Он оценил сложившуюся ситуацию как «сложную» и считает, что комитету Организации по ЧС необходимо продолжить обсуждение возможности введения режима чрезвычайной ситуации.