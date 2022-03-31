«Подорожание Путина»: Байден про рост цен на бензин в США

Президент США Джо Байден назвал рост цен на бензин на американском рынке «подорожанием Путина». Он при этом признал, что увеличение стоимости топлива началось ещё до событий на Украине. По его словам, ещё одним фактором стала пандемия коронавируса, сообщает РИА Новости.
В рамках борьбы с дефицитом нефти на внутреннем рынке американский лидер
Он назвал своё решение «крупнейшим высвобождением нефти из стратегических резервов за всю историю». Президент также подтвердил информацию о том, что западные партнёры высвободят десятки миллионов баррелей нефти на рынок из своих запасов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что ситуация на Украине создаёт проблемы с продовольствием и энергоносителями по всему миру. Он отметил, что речь идёт о производстве пшеницы, а также цене на газ и нефть. Он подчеркнул, что Европе следует диверсифицировать поставки нефти и газа из России. По мнению дипломата, Россия использует поставки углеводородов в качестве инструмента политики. Блинкен при этом не стал уточнять объёмы поставок американских энергоресурсов европейским партнёрам.