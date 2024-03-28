Подоляк признал стагнацию в рядах ВСУ Подоляк: ВСУ на передовой находятся в стагнации из-за нехватки ресурсов

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Михаил Подоляк

У Киева пока нет возможности для «эффективных наступательных действий» и стагнация Вооруженных сил Украины на фоне дефицита ресурсов заметна по всей линии фронта, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию NV. Он объяснил, что назначение Александра Литвиненко новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) связано с необходимостью усиления аналитической составляющей.

Имеется в виду стaгнaция по линии фронтa. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет плaнировaть те или иные эффективные нaступaтельные оперaции нa тaктическом уровне, — сказал он.

По словам Подоляка, есть необходимость прорабатывать сценарии дальнейших действий, их ресурсного обеспечения и информационной составляющей для усиления понимания у партнеров Киева. Советник главы офиса президента посетовал, что ВСУ способны исключительно на оборонительные операции, в то время как Россия «продолжает количественное давление».

Украинские власти в своей идеологии пытаются создать максимальный контраст между Россией и собственной страной, используя для этого самые архаичные образцы, заявил ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова Михаила Подоляка, в начале марта назвавшего Россию средневековой.