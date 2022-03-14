Подоляк: в российско-украинских переговорах взята пауза до 15 марта

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в переговорах России и Украины взята техническая пауза до 15 марта, передаёт Telegram-канал RT. Он отметил, что сторонам будет необходимо уточнить свои отдельные позиции. Ранее он заявлял, что новый раунд переговоров «идёт тяжело».

На переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются, — отметил он.

Новый раунд переговоров России и Украины проходит в видеоформате. Ранее Подоляк перечислил основные темы обсуждения. По данным переговорщика, это вопросы мира, прекращения огня, немедленного отвода всех войск и гарантий безопасности.

Накануне Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал, лишь уточнив, что задача украинской делегации заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ. Украинский лидер добавил, что «об этом тяжело договориться, но нужно».