Подоляк: Украина и Россия представят 14 марта свои уточнённые позиции

Российская и украинская делегации представляют на проходящих 14 марта в онлайн-формате переговорах свои уточнённые позиции. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт «Комсомольская правда». Он подчеркнул, что встреча продвигается сложно из-за различий в «политических системах».

Стороны активно представляют свои уточнённые позиции. Разговор идёт, но сложно. Причина в слишком разных политических системах, — сказал он.

Новый раунд переговоров РФ и Украины проходит в видеоформате. Ранее Подоляк перечислил основные темы обсуждения. По данным переговорщика, это вопросы мира, прекращения огня, немедленного отвода всех войск и гарантий безопасности.

Накануне Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал, лишь уточнив, что задача украинской делегации заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ. Украинский лидер добавил, что «об этом тяжело договориться, но нужно».