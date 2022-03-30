Подоляк раскрыл роль Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной

Российский бизнесмен Роман Абрамович выступает в роли посредника на переговорах российской и украинской делегаций. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова приводит РБК. По словам Подоляка, предприниматель крайне эффективно справляется с возложенным на него функционалом.

Он является крайне эффективным посредником между делегациями. То есть он частично модерирует процесс, с точки зрения, чтобы не было какого-то недоразумения «на входе». То есть, когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса, — сказал Подоляк.

Ранее в Кремле заявили, что Абрамович не является официальным членом российской делегации. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предприниматель «задействован в обеспечении определённых контактов между российской и украинской стороной».

В свою очередь, издание Financial Times со ссылкой на два источника сообщило, что президент России Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в организации переговоров между Москвой и Киевом. Собеседники издания рассказали, что после получения одобрения российского лидера предприниматель встретился с высокопоставленным чиновником администрации украинского президента Украины Владимира Зеленского для согласования деталей.

Очередной раунд российско-украинских переговоров прошёл в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она длилась около трёх часов. По словам руководителя российской делегации Владимира Мединского, по итогам переговоров РФ начнёт существенно сокращать военную активность на киевском и черниговском направлениях.