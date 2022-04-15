Подоляк раскритиковал ЕС за поставки «не того оружия»

Евросоюз недостаточно хорошо помогает Украине, считает советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом он написал в аккаунте в Twitter. Подоляк также раскритиковал власти ЕС за то, что они поставляют «не то оружие и не вовремя».

Нам отправляют не то оружие, о котором мы просили, и доставляют его слишком долго, — написал он.

Политик потребовал организовать поставки Киеву необходимого вооружения «сейчас, а не через месяц» и подчеркнул, что с такой позицией, какая сейчас есть у Запада, «демократия не выиграет».

15 апреля вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия на Украину. Однако, по его словам, Берлин пока исключает поставки тяжёлых танков и истребителей.

До этого президент США Джо Байден известил Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, а также другие вооружения. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.

В Пентагоне заявили, что США передадут Киеву 11 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, а также 500 ракет Javelin.