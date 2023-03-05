Подоляк обозлился на Louis Vuitton за рекламу в цветах российского флага

Фото: AP/ТАСС

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на свей странице в Twitter осудил компанию Louis Vuitton за использование «пророссийской» символики в своей рекламе. В проморолике бренда фигурировали цвета французского флага и символ компании V, в которых Подоляк и некоторые украинские пользователи увидели поддержку Москвы.

Дом моды, ориентированный на российских нуворишей, решил публично пошутить с символами агрессии, — написал Подоляк.

Многие пользователи под публикацией Подоляка встали на защиту компании и подчеркнули, что сочетание красного, белого и синего используется во флагах разных стран мира, а буква V напрямую отсылает к названию бренда.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что реклама Louis Vuitton в цветах российского флага говорит о том, как сейчас «модно быть русским». По его мнению, спецоперация снова оказывается «в тренде сезона». Он также отметил, что компания уже не в первый раз презентует свою коллекцию, используя российскую символику, в том числе сочетание латинских букв V и Z.

5 марта пользователи Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) оставили множество гневных комментариев на странице бренда Louis Vuitton из-за рекламы с использованием белого, красного и синего цветов, а также черной латинской буквы V. Они расценили это как поддержку России, Донбасса и спецоперации. Часть комментаторов попыталась напомнить хейтерам, что эти цвета присутствуют не только в российском флаге, но и на французском.