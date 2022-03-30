Подоляк: мирное соглашение с Россией будет вынесено на референдум

Мирное соглашение с Россией будет вынесено на всенародный референдум в Украине после того, как Россия вернёт свои войска на позиции от 23 февраля, с таким заявлением выступил член украинской делегации в переговорах Михаил Подоляк, пишет Reuters.

По его словам, вначале Россия должна вывести из Украины свои вооружённые силы, вернув их на позиции по состоянию на 23 февраля. После чего в стране будет организован всеукраинский референдум. И только после этого мирное соглашение с Москвой будет подписано.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не может констатировать серьёзные прорывы в переговорах России и Украины, которые прошли в Стамбуле. Представитель Кремля также отметил, что предстоит ещё весьма длительная работа. По его словам, позитивным в прошедших переговорах стало то, что украинская сторона начала конкретно формулировать свои предложения.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча, которая началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче, длилась более трёх часов в закрытом для прессы режиме.

По итогам переговоров Мединский отметил, что они прошли конструктивно. Он также озвучил основные письменные предложения, полученные от украинской делегации. В частности, Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы и попросила, чтобы окончательное решение по договору с РФ было оформлено на встрече глав государств. Условием такого решения со стороны Киева должно стать невмешательство РФ во вступление Украины в ЕС.