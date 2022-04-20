Подоляк: Киев изучит российский проект об урегулировании

Украина ознакомится с документом, который передала Россия в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает «Украинская правда». Он отметил, что Киев передал Москве свои пункты ещё на переговорах в Стамбуле. По его словам, эти требования содержали положения о гарантиях безопасности для Украины.

Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше — наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера, — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия передала Украине проект документа с выработанными формулировками по переговорному процессу. Представитель Кремля добавил, что Москва будет теперь ожидать ответ по предоставленным требованиям.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. По словам главы государства, Киев отошёл от стамбульских договорённостей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что динамика переговоров Москвы с Киевом оставляет желать лучшего, поскольку Украина непостоянна в своих требованиях и часто меняет свою позицию, в том числе по согласованным моментам.