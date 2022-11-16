Подоляк: казненный боец «Вагнера» Нужин добровольно согласился на обмен

Фото: t.me/M_Podolyak

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что казненный бывший боец ЧВК «Вагнер» Евгений Нужин был выдан российской стороне при обмене пленными. В эфире телеканала «Дождь» (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) он подчеркнул, что мужчина добровольно согласился на обмен.

Там совершенно прозрачная ситуация. <...> Он был захвачен в плен украинскими военнослужащими. <...> Он подписал добровольное согласие на обмен и был обменян в рамках обменного процесса, когда мы получили своих военнослужащих. Его отдали в числе российских военнослужащих, — сказал Подоляк.

Также он добавил, что сам Нужин, находясь в плену, «говорил о многом, давал показания». О чем конкретно идет речь, советник главы офиса президента Украины не уточнил.

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее сообщила, что ее владелец и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал словами «собаке — собачья смерть» публикацию в Telegram-каналах кадров казни бывшего заключенного, россиянина Евгения Нужина, сдавшегося в плен ВСУ и заявившего о желании воевать против РФ. В Сети появилось видео, на котором мужчину, предположительно, являвшегося бойцом ЧВК «Вагнер», бьют по голове кувалдой.

Позднее пресс-служба компании «Конкорд» рассказала, что Пригожин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить версию о причастности спецслужб США к убийству бывшего заключенного Евгения Нужина в ходе спецоперации. Предприниматель попросил также выяснить, каким образом Нужин оказался на Украине.

Telegram-канал Grey Zone писал, что Нужин попал в зону СВО в июле 2022 года. На видео сам мужчина заявляет, что добровольно сдался в плен украинским военным 4 сентября. Там, отмечает канал, он сразу начал раскрывать все известные ему данные. Свою сдачу в плен Нужин объяснял тем, что не мог выступать против Украины, поскольку там у него живут родственники.

Как сообщил NEWS.ru источник в Следственном комитете, сотрудники ведомства пока не начинали проверку по факту публикации видео с казнью Нужина. До этого о проверке подлинности видеозаписи рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать видеозапись и заявил: «Это не наше дело».