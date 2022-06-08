«Поднял планку»: ультиматум Эрдогана Финляндии и Швеции назвали агрессивным Политолог Асафов о требованиях Турции к Финляндии и Швеции: «Агрессивное приглашение к диалогу»

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Реджеп Эрдоган

Ультиматумы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана никогда не выполняются в том виде, в которых они поставлены, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его мнению, десять условий, которые Анкара поставила Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО, являются агрессивными и трудновыполнимыми.

Никогда ультиматумы Эрдогана не выполняются в том виде, в которых он их ставит. Это всегда агрессивное, проактивное приглашение к диалогу и всегда почти невыполнимые условия для контрагентов. Для того, чтобы эти условия снижать, идти на уступки Эрдоган заранее всегда поднимает планку максимально, и планка поднята здесь. Он призывает бороться с организацией Фетхуллаха Гюлена, сторонниками которой являются несколько членов шведского парламента. То есть он предлагает Швеции бороться с членами ее парламента. Поэтому я думаю, это такая конструкция для обсуждения, но не для выполнения в прямом смысле, — считает Асафов.

Политолог полагает, что для Эрдогана условия к Финляндии и Швеции являются важной политической декларацией, но примерно через год после выборов в Турции найдутся более конструктивные пути решения вопроса без экстрадиций и депортаций. Список требований Анкары — достаточно жесткий, но это стиль Эрдогана, подытожил собеседник.

Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО. В числе главных требований — поддержка Анкары в борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также замораживание активов и закрытие ассоциаций, связанных с терроризмом. Кроме того, особое внимание в требованиях было уделено депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом в Швеции и Финляндии. Обеим странам также было предложено пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах, не разрешать деятельность FETÖ и снять ограничения оборонной промышленности против Турции.