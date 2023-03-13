Поднебесная эпохи Си

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Завершившаяся в понедельник сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), за неделю активной работы успевшая утвердить громадье планов, избрать нового премьера Госсовета и провести кадровые рокировки в высших эшелонах власти, показала: Китай успешно опровергает существующие о нем стереотипы и клише. При этом он умудряется не поступаться принципами и оставаться самим собой.

Так, история про мудрую обезьяну, которая сидит на почтительном расстоянии и наблюдает за битвой двух тигров, которую часто вспоминали, говоря о Китае в период классической холодной войны, уже не воспринимается — морально устарела.

Современный Китай больше не хочет быть той самой мудрой обезьяной, а скорее претендует на роль мудрого тигра, предпочитающего не драться зубами и когтями с другим тигром, а помечать свою территорию и поигрывать мускулами, чтобы другой тигр на нее не заходил. Эта стратегия ролевой игры в тигра — именно игры — в полной мере была продемонстрирована на сессии китайского парламента при обсуждении темы Тайваня.

В своем заключительном выступлении на сессии ВСНП, прозвучавшем в понедельник, председатель КНР Си Цзиньпин призвал «активно содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству внешних сил и сепаратистской деятельности». Одной из приоритетных задач он назвал «модернизацию национальной обороны и армии» и реализацию тезиса «безопасность — основа развития, стабильность — условие для процветания». Сессия ВСНП приняла рекордный оборонный бюджет, одобрив увеличение военных расходов на 7.2%.

То есть, о той самой обезьяне из доисторической эпохи 60-70-х годов прошлого века пора забыть.

Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press Си Цзиньпин машет рукой депутатам 14-го Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)

А, еще говоря о Китае и его пути развития, раньше часто вспоминали фразу легендарного архитектора китайских экономических реформ начала 90-х годов прошлого века Дэн Сяопина про то, что бурную реку надо переходить мелкими шажками, осторожно ощупывая камни, чтобы не поскользнуться.

Однако прошедшая сессия ВСНП показала, что и про мелкие шаги Дэна нужно забыть. Задачей дня становится ускоренная модернизация — времени на раскачку у страны нет.

Эксперты отмечают, что предстоящее десятилетие будет для Китая очень трудным, учитывая, что старая модель экономического развития уже исчерпана, дешевой рабочей силы и дармовых ресурсов нет, а внешняя среда — отношения с США и их союзниками — становится все более токсичной.

Выступая в понедельник на своей первой пресс-конференции, новый премьер Госсовета КНР Ли Цян, по решению сессии ВСНП сменивший на посту второго человека в иерархии китайской власти бывшего премьера Ли Кэцяна, сообщил о поставленной новым правительством амбициозной задаче.

Речь о том, чтобы достичь целевого показателя по росту ВВП на уровне 5% (для сравнения — в прошлом году ВВП КНР вырос на 3%). По словам Ли Цяна, «объем экономики Китая превысил 120 трлн юаней», но при этом возникает немало новых вызовов.

Достичь целевого показателя экономического роста 5%, вероятно, будет непростым делом, необходимо удвоить наши усилия, — заявил новый китайский премьер, настраивая страну на необходимость внутренне сгруппироваться и возможно суметь прыгнуть выше головы.

В общем, какие там мелкие шаги — про прежнюю технику перехода бурной реки, как и про мудрую обезьяну, забываем. Все это уже неактуально.

И наконец, столько раз всплывавший в разговорах о Китае лозунг Мао Цзэдуна «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», провозглашенный в 1957 году в рамках кампании по усилению гласности и критики, спустя шесть с половиной десятилетий, применительно к современному Китаю и его отношениям с внешним миром, может существовать только в модернизированном виде — «пусть расцветает уже не сто цветов, а целая тысяча».

Мы должны решительно проводить политику усиления открытости, активно использовать глобальные ресурсы и рынки. Китай должен развиваться и содействовать развитию других стран, — заявил на закрытии сессии ВСНП Си Цзиньпин, призвав «высоко нести знамя мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества», а также «активно участвовать в реформировании и формировании системы глобального управления».

Если же говорить о ситуации внутри Китая, то и здесь цветов уже явно не сто, а тысяча, и не одна.

Хотя за минувшее десятилетие в стране произошла значительная консолидация власти в руках Си Цзиньпина, подтверждением чего стало его переизбрание главой КНР на третий пятилетний срок, вернуть Китай во времена единоличной власти «великого кормчего» Мао Цзэдуна невозможно.

Причин великое множество, но главная состоит в том, что китайское общество остается многоукладным и разнообразным — разительный контраст со временами коммун.

Наконец, описывая традиционную китайскую дипломатию вплоть до начала этого года вполне можно было вспоминать поговорку «Моя хата с краю». Ни в Афганистан с Ираком, ни в Ливию с Сирией, ни в другие кризисы и конфликты Китай предпочитал не вмешиваться. Дескать, наша задача — делать деньги, а не таскать каштаны из чужого огня. Но вот сегодня и эта поговорка применительно к Китаю уже не работает.

Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press Си Цзиньпин на заседании первой сессии 14-го Всекитайского комитета Народного политического консультативного совещания (НПКСК)

Пекин продолжает дипломатическое наступление в разных регионах мира, в ходе которого свой первый после сессии ВСНП зарубежный визит Си Цзиньпин может нанести в Россию.

После выдвижения нового мирного плана по Украине, который пока не принес практических результатов, но заставил говорить о Китае как о потенциальном посреднике, Пекин добился неожиданного прорыва в урегулировании на Ближнем Востоке.

Два непримиримых соперника — Иран и Саудовская Аравия при китайском посредничестве подписали соглашение о возобновлении дипотношений и договорились в течение двух месяцев открыть посольства.

Тему китайского дипломатического наступления подхватила в понедельник газета The Wall Street Journal. Со ссылкой на дипломатические источники она сообщила о том, что Си Цзиньпин уже на следующей неделе намерен посетить с визитом Москву и провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, а после этого провести переговоры по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Комментируя публикацию The Wall Street Journal, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не торопить события, хотя и не стал опровергать утечки.

Как правило, объявления об официальных зарубежных визитах осуществляются синхронно по взаимной договоренности сторон. Как только такая готовность будет, мы вам сообщим, — заявил Дмитрий Песков.

Еще недавно в такой роли дипломатического посредника Китай было просто невозможно себе представить.

Между тем, такая она сегодня, Поднебесная эпохи Си.