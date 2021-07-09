Подлинность обращения вдовы президента Гаити поставили под сомнение

Часть граждан Гаити усомнилась в подлинности аудиообращения вдовы погибшего президента Жовенеля Моиза, которое было размещено в её Twitter. Об этом пишет издание Haitian Times.

Аудиообращение Мартин Моиз было опубликовано в субботу, 10 июля. В нём вдова гаитянского лидера подтвердила информацию о том, что её супруга убили наёмники. Также она сказала, что «другие наёмники хотят погубить его мечту и его видение страны». Мартин утверждает, что её муж погиб из-за желания осуществить ряд проектов, в том числе организовать референдум и выборы.

Как пишет издание, многие из тех, кто раньше слышал речь 47-летней Моиз, усомнились в подлинности её голоса. Пользователи напомнили, что аккаунт женщины уже взламывали в мае этого года.

Ребята, зачем вы это делаете? Это не голос Мартин. Вы сборище лжецов, — написал один из пользователей.

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем полиции и вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации. Предполагаемыми исполнителями убийства Моиза являются отставные колумбийские военные.