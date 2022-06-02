Подготовлен план по выводу судов с украинским зерном Турция, Украина и Россия при содействии ООН подготовили «дорожную карту» для вывода судов с зерном

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сухогруз в акватории порта Мариуполя

Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники. Ожидается вывод на рынки 20 млн тонн зерна.

По итогам переговоров турецкой стороны с представителями из РФ, Украины и ООН подготовлена дорожная карта, которая обеспечит функциональность «зернового коридора» под эгидой всемирной организации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, обеспечивающего безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

30 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова содействовать беспрепятственному вывозу зерновых культур, которые в данный момент заблокированы в портах Украины. Глава государства добавил, что Москва готова экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукцию в существенном объеме в случае отмены антироссийских санкций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не приемлет обвинений Запада в блокировании поставок зерна с Украины. Причиной блокады, по его словам, стали принятые западными странами решения, которые нужно отменить.