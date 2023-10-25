Подготовка к новой войне: зачем США и ЕС обвиняют Китай во всех грехах

Фото: МО Китая

Запад почти определил виновного в повреждении газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию. Объектом следствия является китайское судно Newnew Polar Bear. Обвинение КНР во всех смертных грехах может быть связано с военными амбициями Запада.

Запад начал лепить из Китая «мировое зло». Раньше обвинения во всех грехах со стороны Европы и США сыпались только в адрес России. Однако теперь главной угрозой для Запада, видимо, является Китай.

Европейские и американские политики активно «наезжают» на КНР на протяжении последних нескольких лет. Например, в 2020 году экс-президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса. В марте 2023 Соединенные Штаты заявили, что китайская компания Spacety якобы поставляет ЧВК «Вагнер» снимки со спутников. А в мае 2023 в Вашингтоне и вовсе сказали, что Пекин совершает опасные действия против Соединенных Штатов и их партнеров.

Вина Китая в совершении этих и других грехов не была доказана ни разу. Но это Западу и не нужно, ведь такие обвинения он выдвигает с другой целью — чтобы сформировать у американского и европейского народов страх перед КНР. Практически ежедневно говоря о том, что Пекин теперь новое «мировое зло», власти ЕС и США настраивают своих жителей на необходимость бороться с «противником» любыми силами и средствами.

Фото: Alf van Beem/Public domain/Wikimedia Commons Cудно Newnew Polar Bear

Экономическая война уже идет

Для борьбы с Китаем Соединенные Штаты и Европа пока используют только санкционное давление. Например, в марте 2021 года некоторые члены правительства КНР попали под рестрикции ЕС. Затем в январе 2023 Соединенными Штатами были введены санкции на продукцию компании Huawei. Теперь фирма не может покупать технологии у Соединенных Штатов. В мае 2023 в Брюсселе обсуждался вопрос принятия ограничений против китайских компаний, которые продают чипы и полупроводники.

Были и другие резонансные случаи введения безосновательных санкций, в результате которых отношения Китая, Европы и США начали стремительно ухудшаться. Например, торговая война Соединенных Штатов и КНР 2018 года, когда Вашингтон ввел огромные пошлины на большое количество товаров из Китая.

Если Евросоюз докажет возможную причастность КНР к повреждению газопровода Balticconnector, то может ввести против страны более чувствительные санкции, чем раньше. Таким образом Брюссель хочет разжечь новый виток санкционной войны и попытаться замедлить рост экономики КНР. Однако такое решение может ударить по обычным жителям ЕС, как и в случае санкционной войны против России.

Европа тоже любит халяву

Россияне и жители других государств СНГ — не единственные, кто любит технику из Китая. Европейцы привыкли к бытовой технике и телефонам из КНР, которые имеют неплохое качество и низкую цену. Если убрать китайские товары с рынка, то жителям ЕС придется покупать американские и европейские аналоги, которые стоят намного дороже.

К тому же Китай не будет терпеть, если Евросоюз введен против него санкции. В ответ ЕС будет лишен огромного рынка КНР. Напомним, что население страны составляет 1,4 млрд человек. Насколько болезненным будет такой исход для экономики Евросоюза, можно убедиться на примере Литвы.

В ноябре 2021 года Вильнюс позволил себе наглость — открыл официальное представительство Тайваня, который Китай считает своей территорией. За один намек на «нарушение территориальной целостности» Пекин фактически разорвал с балтийской страной торговые отношения. Запретил импорт из Литвы большинства товаров, включая пиво, говядину и молочные продукты. Это нанесло сильный удар по финансовой стабильности балтийской страны, ведь ранее она продавала Китаю 775 тонн мяса в год.

Китай четко показал, что на каждую хитрую гайку найдется болт с резьбой. Наносить другим странам критический экономический урон КНР умеет.

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Скрытые мотивы Запада

Естественно, Евросоюз ухудшает отношения с Китаем не по своей воле, а в рамках общей стратегии с США по защите своего миропорядка. Постоянные провокации рядом с Тайванем указывают на то, что Соединенные Штаты готовят новую войну. На этот раз — с Китаем.

Чтобы увеличить шансы на победу, США хотят экономически задавить своего противника еще до начала горячей фазы тайваньского кризиса. К тому же Западу нужно избавиться от зависимости от КНР по закупке многих товаров, включая минералы. Чтобы сделать это, Европа и США должны менять поставщиков товаров уже сейчас. Но стратегическую инициативу Соединенные Штаты уже утратили.

Конфликт на Тайване, по прогнозам экспертов, может начаться в ближайшие годы. США подходят к новой войне с двумя незавершенными конфликтами (на Украине и Ближнем Востоке), миллиардными тратами на поддержку Киева и Тель-Авива, а также опустошенными складами с военной техникой.

Китай в более выигрышной позиции — пока шла СВО и Запад тратил колоссальные деньги на поддержку Киева, Пекин зарабатывал деньги и строил свою армию, накапливая оружие и боеприпасы. К тому же с населением в 1,4 млрд человек КНР может вести войну сразу на нескольких фронтах.

Война США с Китаем вокруг Тайваня наверняка станет заключительным актом формирования нового миропорядка. По его итогам будут подписаны новые правила совместного сосуществования стран по аналогии с ялтинско-потсдамской системой международных отношений.

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