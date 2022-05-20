«Подготовка к наступлению»: политолог объяснил суть брифинга Минобороны Политолог Михайлов: российская армия начала готовиться к масштабным боевым действиям

Фото Виктор Антонюк/РИА Новости

Российская армия начала готовиться к масштабным боевым действиям — наступлению и окружению, сообщил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Так в разговоре с «360» он прокомментировал последний брифинг Министерства обороны России.

Из озвученных данных можно сделать вывод, что идёт сбережение наземных сил — не было показано, чтобы где-то были освобождены те или иные населенные пункты. Сейчас идёт подготовка к масштабным боевым действиям, наступлению и образованию «котлов», в которые попадут оставшиеся боеспособные части украинских сил, — сказал Михайлов.

Он добавил, что украинских военных отсекают от «материальной базы». Очередные сбитые беспилотники и перехваченные снаряд системы залпового огня «Смерч» — рутинная работа армии России, отметил Михайлов.

В ходе последнего брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об ударах по трём пунктам управления и 47 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии. Также ВКС России высокоточными ракетами уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Северска и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Барвенково в Харьковской области.