https://static.news.ru/photo/4c67c7e8-6040-11ea-b3d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

EBU следит за ситуацией с распространением коронавируса нового типа и рассматривает различные сценарии проведения Евровидения в этих условиях, рассказали в Европейском вещательном союзе.

В настоящее время мы продолжаем планирование мероприятия в Роттердаме и поддерживаем связь с соответствующими органами власти, — цитирует представителя пресс-службы EBU Дейва Гудмана РИА Новости.

Гудман сказал, что говорить о том, какой сценарий, разработанный совместно с ведущими телевещателями Евровидения, будет использован, пока рано. Действия организаторов будут зависеть от того, как ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы. Международный песенный конкурс должен пройти 12–16 мая в Нидерландах.

Как писал NEWS.ru ранее, фестиваль Dansk Melodi Grand Prix 2020, который является отборочным этапом на международный песенный конкурс «Евровидение», пройдёт в пустом зале. Такое решение связано с опасениями по поводу вспышки коронавируса.