Поддубный рассказал о новом оружии ВСУ: что пишут военкоры 2 сентября

Фото: МО Украины

Американский оркестр исполнил российский гимн, ВСУ получат оружие против БПЛА, дроны пытались атаковать Крымский пост и обстановка на Запорожье — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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Военкор опубликовал видео, на котором оркестр США исполняет российский гимн.

«Я обращаю внимание украинской аудитории на предстоящую серию моих постов о последних военных учениях Россия-США. Когда англосаксам было надо, они были ласковые-преласковые. Как только мы заявили о своих национальных интересах в нашей „дружбе“, американцы моментально показали свое лицо. Колонизаторы они, эти янки, капиталисты, для которых нажива это цель. Россия конкурент? Убрать», — отметил он.

Сладков обратил внимание, что американцы превратили Украину в «торпеду». По его словам, Киев имеет четыре варианта будущего.

«Безропотно сгинуть в войне с Россией, очнуться и уйти к России (не верю), стать территориальной жижей, часть страны под Западом (подобие Афганистана), часть уйдет в Россию, по договоренности иметь московский протекторат и российские базы на границе с НАТО. Ждем на берегу, пока Украина не проплывет мимо по волнам Ганга», — добавил он.

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«Партнеры Украины, изучая ход боевых действий, продолжают насыщать киевский режим огневыми средствами поражения с „учетом полученного опыта“. В ближайшее время Киев может получить 160 боевых модулей SLINGER для борьбы с дронами», — сообщил он.

По информации военкора, модуль массой 400 кг вооружен автоматической пушкой Hughes M230LF калибром 30 мм.

Фото: t.me/defenseexpress_ua Модуль SLINGER

«После установки на легкобронированную технику, противник сможет использовать их не только для отражения атак БПЛА, но и поражать вертолеты и наземные цели. Согласно ТТХ, модуль SLINGER, распознающий цели на расстоянии до 14 км, оснащен радаром и оптической системой с тепловым, ночным и телевизионным каналами», — добавил журналист.

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«Населенный пункт Работино — при попытке штурмовых действий был уничтожен танк и БМП «Брэдли», идет интенсивный стрелковый бой, артиллерия отрабатывает по лесопосадкам, погодные условия все размыли. По радиоэфиру можно понять, что слишком много теряет личного состава противник, эвакуационные группы не успевают приезжать и уезжать. Из ближайших населенных пунктов уже ищут доноров крови. Населенный пункт Пятихатки — обстановка спокойная, подразделения разведки также фиксируют любое сближение и наносят огневое поражения по противнику.

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«Анонсировано, что данные боеприпасы войдут в следующий комплект помощи для ВСУ. Разумеется, что передача снарядов сопряжена также с организацией поставки самих танков. Про британский танк Challenger известно, что 14 танков были поставлены Украине в апреле этого года, тогда же речь шла и о снарядах с обедненным ураном», — рассказал он.

По словам военкора, танки Challenger принимали участие в войне в Персидском заливе, а также в Югославской войне.

«Несмотря на то, что сами снаряды считаются в Британии безопасными, есть данные об увеличении количества онкологических заболеваний в регионах, где они были использованы», — добавил журналист.

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«Бойцы в полной выкладке готовятся к учебным стрельбам на полигоне — устанавливают мишени, набивают магазины „пятеркой“ (патроны 5,45×39), затягивают друг другу ремешки на бронежилетах и разгрузках, поправляют шлемы. Действуют молча, быстро и четко, без лишних движений. Такие занятия — минимум два раза в неделю: навыки обращения с оружием нужно оттачивать регулярно. Оружие не простит, если про него надолго забудешь», — подчеркнул военкор.

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«В районе 23.40 украинские формирования попытались ударить по Крымскому мосту двумя безэкипажными катерами (БЭК). Один из них был уничтожен пограничниками из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива. Второй БЭК сразу же развернулся и ушел с поля зрения. Пока что неясно, куда направился дрон — вполне вероятны попытки атаки ночью. Из-за этого и было перекрыто движение по Крымскому мосту», — говорилось в сообщении.

По информации Telegram-канала, второй безэкипажный катер через некоторое время был уничтожен российскими пограничниками в 15-20 километрах южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае.

«Появились подробности уничтожения второго БЭКа: он пытался укрыться среди судов на якорной стоянке у пролива, где его обнаружил экипаж сторожевого корабля „Пытливый“. Оператор безэкипажного катера хотел атаковать российский корабль, с которого БЭК был обстрелян и впоследствии уничтожен южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае. Чуть позже в направлении Крымского моста двигался еще один дрон, который также был поражен российскими военнослужащими (по некоторым данным, третий дрон действовал у южного берега Крыма). Всего за ночь уничтожено три безэкипажных катера ВСУ», — добавил источник.

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