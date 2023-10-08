Поддубный предположил, что израильтян убили украинским оружием

Фото: МО Украины

Бойцы ХАМАС могли использовать при атаке на Израиль оружие, которое страны Запада поставляли на Украину, предположил в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Он напомнил, что израильские спецслужбы ранее задержали недалеко от Ашкелона членов палестинской группировки, у которых обнаружили гранаты к РПГ-7 украинского происхождения.

Сначала это было похоже на игру информационно-психологических служб, но израильские спецслужбы, если верить сообщениям СМИ, задержали недалеко от Ашкелона боевиков палестинской группировки, у которых были обнаружены гранаты к РПГ-7 украинского происхождения. Боеприпасы 128-й отдельной горно-штурмовой закарпатской бригады ВСУ. Штаб расположен в Мукачеве. Сильно. Еще были ПЗРК с Украины и тяжёлое стрелковое, — написал Поддубный.

Он также отметил, что даже не думал злорадствовать, ведь трагедия простых людей, которых убили в ходе рейда бойцы ХАМАС, которые гибнут под израильскими ударами в Газе, безмерна. При этом корреспондент ВГТРК подчеркнул, что все это следствие «полного уничтожения понятного миропорядка и спровоцированная Западом моральная энтропия».

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что Украина могла передать ХАМАС компактные образцы вооружения, которые легко провезти контрабандой, а заодно имеют высокую стоимость на рынке. По его словам, это могут быть зенитные комплексы Stinger или «Стрела», гранатометы разных модификаций, стрелковое оружие и боеприпасы.

Эксперт также добавил, что тактика использования беспилотников, которую применяет ХАМАС, указывает на возможность участия некоторых палестинских боевиков в боевых действиях на Украине в составе интернациональных бригад ВСУ.