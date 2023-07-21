Поддубный объяснил шумиху вокруг передачи кассетных снарядов ВСУ Поддубный: шумиха вокруг кассетных снарядов уводит внимание от дефицита осколочных боеприпасов у ВСУ

Фото: U.S. Air Force

Шумиха вокруг передачи кассетных боеприпасов украинским военным была поднята с целью увести внимание от дефицита осколочно-фугасных снарядов у партнеров Киева, считает военкор Евгений Поддубный. В своем Telegram-канале он написал, что сейчас бойцы ВСУ получают лишь остатки вооружения от Запада. Он отметил, что Россия также обладает кассетными снарядами и в любой момент может начать их применять.

Вся информационная шумиха вокруг американских кассет лишь способ увести внимание от снарядных проблем коллективного запада. Осколочно-фугасные боеприпасы в дефиците, поэтому киевскому режиму начинают везти все, что осталось. У нас в достатке кассетных снарядов и запад вместе с Киевом сами провоцируют их масштабное применение, — сказал Поддубный.

Он подчеркнул, что подобная «истерика Запада» проходила и во время обсуждения поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном. Военкор отметил, что у российской армии также имеются подобные боеприпасы и в случае применения их противником ВС РФ смогут дать симметричный ответ.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что кассетные боеприпасы уже доставлены Вооруженным силам Украины. По его словам, сейчас ВСУ применяют данные снаряды на передовой. Вашингтон хотел доставить их Киеву как можно быстрее, подчеркнул Кирби. Боеприпасы будут полезны для Киева в военном конфликте, сказала заместитель помощника министра обороны страны Лора Купер. Президент США Джо Байден одобрил поставки снарядов для Киева 7 июля и заявил, что они будут взяты из запасов Пентагона.

The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что ВСУ бьют кассетными бомбами по российским позициям и укрепрайонам, из-за которых затянулось контрнаступление. В основном атаки производятся на юго-востоке Украины.