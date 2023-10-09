Поддубный объяснил, как связаны война в Израиле и американское чванство Поддубный: война на Ближнем Востоке является прямым следствием чванства США

Фото: IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Война Израиля и Палестины является прямым следствием американского чванства, считает военный корреспондент Евгений Поддубный. В своем Telegram-канале он написал, что погибшие и в Газе, и в Израиле стали лишь расходным материалом для Вашингтона.

Нынешняя война на БВ (Ближнем Востоке — NEWS.ru), как впрочем и война на Украине — прямое следствие американского чванства и политики собственной исключительности. <...> мировоззрение американской элиты — современный фашизм с опорой не на расовое, но на национальное превосходство, — написал Поддубный.

Военкор напомнил, что в 2020 году «американцы, вопреки всем международным нормам и негласным правилам» убили в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, который находился в Ираке с официальным визитом. Поддубный указал на то, что ВВС США убили военачальника при помощи ударного БПЛА и тем самым нанесли сокрушительный удар по системе глобальной безопасности. Как отметил военкор, мир ждал быстрого ответа от Тегерана, однако тогда мягкая реакция отразила была видимость принятия и иранцы начали готовиться нанести удар.

Поддубный указал на то, что ХАМАС напал на Израиль, а Тель-Авив участвовал в убийстве Сулеймани, поскольку надеялся, что Вашингтон потом разрешит конфликт, но этого не произошло.

Израиль идет войной на Газу, но на севере ливанская Хезболла уж в готовности. И каждое новое движение порождает следующие, еще более жестокое. <...> Кстати в Газе в результате авиаудара уничтожена главная мечеть. Вместе с прихожанами. Тель-Авив делает все возможное, чтоб вывести исламский мир на полные обороты, — подытожил военкор.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что приоритетность Украины для Запада снизится после атаки Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на Израиль. Он считает, что Вашингтон начнет работать на два фронта, чтобы справиться с бременем «глобального лидерства».