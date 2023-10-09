Поддубный обвинил ГУР Украины в продаже вооружений бойцам ХАМАС

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Украинские военные чиновники, в том числе сотрудники Главного управления разведки Украины, не думают о глобальной безопасности и заботятся только о собственном благосостоянии, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Таким образом он отреагировал на сообщения о продаже украинских вооружений бойцам палестинского движения ХАМАС. Предполагается, что оружие, предназначавшееся для ВСУ, свободно продается на черном рынке.

Военкор подчеркнул, что в настоящее время Украина пытается оправдаться за оружие с украинскими маркировками, найденное у бойцов ХАМАС израильской армией. В частности, ГУР Украины уже согласовало нарратив о том, что это трофейное оружие, переданное Палестине Россией. Поддубный не сомневается, что в странах Запада поверят в это заявление.

Попытка прокатит в трендах западного мейнстрима, но кто знает, тот знает. Украинский черный оружейный рынок свободен и насыщен, а паны из украинской военной разведки думают о собственном благосостоянии куда больше, чем о глобальной безопасности, — отметил он.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин ранее заявила, что Вашингтон может обратить внимание на Украину после появления у бойцов ХАМАС американского вооружения. По ее мнению, Киев может иметь отношение к поставкам оружия на Ближний Восток.