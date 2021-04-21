В Польше средство от морщин выдали за вакцину от коронавируса Pfizer

https://static.news.ru/photo/6799d99c-a334-11eb-a79e-96000091f725_660.jpg Фото: Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

В Мексике и Польше были обнаружены поддельные вакцины от коронавирусной инфекции нового типа Pfizer. Об этом, ссылаясь на сообщение самой американской компании, рассказали журналисты Wall Street Journal.

Отмечается, что в Мексике подделку получили примерно 80 человек. Фейковая сыворотка продавалась мошенниками за $1 тысячу. Жители Польши вместо вакцины от COVID-19 могли получить средство от морщин, использовать такой препарат никто не успел.

Власти обеих стран изъяли все флаконы с поддельными препаратами от COVID-19.

20 апреля британский Институт глобальных изменений, созданный экс-премьером королевства Тони Блэром, заявил, что количество летальных исходов от побочных эффектов и случаев заражения коронавирусом после введения препарата Pfizer в Великобритании в 2,5 раза выше, чем после вакцинации по технологии AstraZeneca.

Как ранее стало известно, создатели российской вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» отметили «молчание» СМИ о более высоком уровне смертности в Великобритании после введения препарата от Pfizer.