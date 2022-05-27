«Подарок на день рождения»: эксперт о Киссинджере в базе «Миротворца»

Генри Киссинджер / Фото Stephen Caillet / Panoramic, via/Global Look Press

Внесение бывшего госсекретаря США и политолога Генри Киссинджера в базу сайта «Миротворца» является украинским «подарком» на день рождения политика, которому 27 мая исполнилось 99 лет. Таким мнением с NEWS.ru поделился политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Эксперт полагает, что украинцы захотели «задеть» Киссинджера. По словам Маркина, Киеву не нравится, когда кто-то говорит о необходимости договариваться с Россией.

Поздравили с 99-летием и, очевидно, хотели его как-то задеть. Также понятно, что современной Украине не нравится те, кто говорят о необходимости договариваться с Россией и даже идти на некие уступки. Можно вспомнить, как его критиковали непосредственно в США, когда он лоббировал переговоры с СССР. Так что и сейчас в этом нет ничего нового, а человек он действительно выдающийся. Даже в свои годы сохраняет удивительную ясность ума и масштабность мысли, — заявил Маркин.

Киссинджер был внесён в базу сайта «Миротворец» после выступления на экономическом форуме в Давосе.

Во время выступления он обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По словам Киссинджера, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми. На Украине слова бывшего госсекретаря встретили в штыки.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «давосским паникёром», а президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киссинджер готов пожертвовать его страной ради интересов Москвы.