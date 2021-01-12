Подаренную Сергею Лаврову икону оценили в миллионы евро

Журналисты назвали стоимость иконы, которую министру иностранных дел России Сергею Лаврову подарил председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Собеседники телерадиокомпании BN Televizija
Кредитное учреждение фигурировало в нескольких расследованиях Центра исследования коррупции и организованной преступности. Издание уточняет, что после банкротства образ оказался на хранении в депозите Bank Srpska. Как именно артефакт попал в Боснию и Герцеговину, не сообщается.
Ранее сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову икону Николая Чудотворца, возраст которой якобы 300 лет. После этого посольство Украины направило в МИД БиГ ноту с требованием объяснить, каким образом Лаврову была подарена икона, найденная на территории Луганска.
Позже МИД РФ вернул икону дарителю. Украинские власти обратились к Боснии и Герцеговине с просьбой вернуть её.
Икона более десяти лет находилась в частной коллекции и представляет исключительно духовно-символическую ценность. Об этом рассказал советник Додика Радован Ковачевич. Он добавил, что такие иконы легко найти в Интернете по цене от €100 до €200. По его словам, в БиГ существует база данных с тысячами артефактов и произведений искусства, которые разыскивались после Второй мировой войны, но этой иконы в этой базе нет, писал NEWS.ru.