Врезавшегося в ворота Букингемского дворца британца отпустили под залог

Фото: Xin Hua/XinHua/Global Look Press

Водителя автомобиля, врезавшегося в ворота Букингемского дворца примерно в 05:33 мск 10 марта, отпустили под залог, пишет Би-би-си. В полиции сообщили вещательной корпорации, что мужчину сразу после задержания доставили в психиатрическую больницу.

Уточняется, что он был освобожден непосредственно из медицинского учреждения. Условия залога правоохранители разглашать отказались. Расследование инцидента продолжается.

Ранее британские СМИ распространили кадры, на которых водитель по указанию полицейских встал на колени с заложенными за голову руками. Также был виден кузов автомобиля около ограды Букингемского дворца. Сейчас поврежденная чугунная решетка резиденции британских монархов закрыта временным заграждением из досок.

В ноябре 2020 года в ворота ограждения ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель врезался автомобиль. На машине было написано «Проклятые убийцы стариков и детей».

Водитель автомобиля был знаком местной полиции. Он участвовал в подобной акции в 2014 году, рассказывал на брифинге представитель МВД ФРГ Стив Альтер. Он добавил, что информации о включении злоумышленника в список лиц, которые представляют потенциальную опасность для общества, нет.