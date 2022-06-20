«Под ударом сами литовцы»: губернатор Калининградской области о блокаде Калининградский губернатор не исключил ответных ограничений на транзит товаров из Литвы

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Антон Алиханов

Россия может ограничить транзит литовских товаров в ответ на аналогичное решение Вильнюса в отношении продукции, следующей в Калининградскую область из других районов РФ, заявил губернатор региона Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК). По его словам, порты Прибалтики и ее транспортная система не могут существовать в отрыве от Российской Федерации и «ответные меры достаточно очевидны».

Сейчас можно говорить, что под ударом сами же литовцы, сами же Литовские железные дороги, поскольку для них калининградский транзит был источником заработка, дополнительных средств для развития инфраструктуры, а сейчас у них этих денег не будет, — сказал губернатор.

Ранее Алиханов сообщил о прекращении Литвой транзита некоторых товаров, следующих в регион через её территорию. Соответствующее уведомление он получил от Литовских железных дорог. По словам губернатора, из-за запрета потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

В Кремле действия Вильнюса назвали «беспрецедентным нарушением всего и вся». МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и выразил ей протест в связи с попыткой блокады региона. Москва предупредила дипломата об ответных действиях по защите национальных интересов РФ.