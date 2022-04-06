«Под шумок»: житель Мариуполя рассказал о тактике обстрелов со стороны ВСУ

Жители Мариуполя рассказали о жестокости украинских националистов, которые умышленно обстреливали подвалы с мирными людьми, пытаясь сбежать от солдат ДНР. При этом стреляли они «под шумок», когда пролетали российские самолёты, пишут «Народные Новости».

Мы с женой видели, как украинский танк подъехал к продуктовому магазину и просто начал стрелять по домам. Но потом они сказали, что всё это делали российские войска, — сказал один из очевидцев.

По его словам, у ВСУ была определённая тактика обстрела. Украинские военные открывали огонь, когда пролетал российский самолёт, то есть «под шумок», когда никто не видит.

Одна из женщин рассказала, что радикалы специально запугивали население, снайперы не давали людям выти из домов, открывали по ним огонь.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт, директор музея войск ПВО РФ в Балашихе Юрий Кнутов отметил, что ситуацию в Мариуполе осложняет сеть подземных лабиринтов, вырытых под городом. Эти ходы появились ещё в советские времена либо были вырыты за время подготовки к боям. Сейчас в них, по его словам, скрывается мощная группировка украинских войск.

4 апреля Минобороны России предложило украинским военным, националистам и иностранным наёмникам в Мариуполе сложить оружие и покинуть город в сторону Запорожья. Взамен им обещают сохранить жизнь.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».