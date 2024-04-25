Под песками Атакамы обнаружили скрытый мир древних микробов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глубоко под песками практически безжизненной пустыни Атакама ученые обнаружили древнюю экосистему бактерий, некоторые виды которых могли заселиться там еще 3,8 млн лет назад, пишет MIR24.TV. По мнению исследователей, тот факт, что бактерии смогли выжить в столь экстремальных условиях на Земле, может свидетельствовать о том, что они могли бы существовать и на Марсе.

Открытие было сделано на севере Чили при изучении участка в долине Юнгай, где осадки выпадают раз в 10 лет. Чтобы лучше понять разнообразие микроорганизмов в этом малонаселенном регионе, ученые провели раскопки отложений и грунта на глубину до четырех метров. Проведенный анализ ДНК показал, что там обитают три бактериальные группы: Actinobacteria, Firmicutes и Proteobacteria. Актинобактерии преобладали в верхних (от 2 до 5 см) и самых глубоких слоях (до 4,2 м). Фирмикуты встречались на глубине 30–40 см. При этом протеобактерии распространялись равномерно на разных глубинах.

По мнению экспертов, актинобактерии могли заселить почву 3,8 млн лет назад, когда были сформированы отложения на глубине 4,2 м. Впоследствии их покрыли более молодые отложения, чей возраст оценивается в 19 тысяч лет.

Это открытие может означать, что ранее неизвестная глубинная биосфера простирается на бесконечное расстояние под сверхзасушливыми почвами пустынь, — отметили авторы исследования.

По их мнению, если микробы смогли выжить в таких условиях на Земле, то, возможно, они могли бы существовать и на Марсе.

Ранее биологи из Японии и США оживили споры микробов возрастом около 101,5 млн лет. Они были найдены в 2010 году в отложениях осадочных пород, которые сформировались на дне Тихого океана в середине мелового периода.