«МК»: под Харьковом ВСУ отправили роту штрафников штурмовать позиции ВС РФ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Московский Комсомолец» со ссылкой на украинские Telegram-каналы пишет, что в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области российские военнослужащие уничтожили штрафную роту 41-й отдельной бригады ВСУ. В материале издания говорится, что штрафники среди белого дня пешим порядком внезапно атаковали позиции ВС РФ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным «Московского Комсомольца», в украинском подразделении собрали тех, кто был недоволен принудительной мобилизацией в ВСУ. Издание отмечает, что видео с камеры одного из уничтоженных бойцов армии Украины попало в интернет, но не стало причиной недовольства в соединении. Напротив, пишет «МК», комбриг приказал разослать ролик волонтерам, которые должны были опубликовать побольше постов для «донатов» на нужды бригады.

Издание со ссылкой на соцсети добавило, что 41-ю ОМБр в ВСУ характеризуют как «набор на холодец», и сейчас это название получило дополнительное подтверждение.

Ранее в соцсетях города Прилуки сообщили о наборе в 119-ю бригаду теробороны ВСУ бомжей. Их привлекают обещаниями поправить здоровье и обеспечить хотя бы минимальное питание. При этом командиры жалуются на полное отсутствие поддержки и обеспечения, так как у бродяг нет родственников, которые могли бы помочь с продуктами.