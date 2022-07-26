А газ и ныне там: страны ЕС решили замёрзнуть поодиночке? Почему европейцы не могут договориться об обязательном для всех сокращении энергопотребления к зиме

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Министры энергетики стран ЕС собираются 26 июля на специальное совещание в Брюсселе, чтобы обсудить чрезвычайный план по сокращению потребления газа, который оказался в дефиците в том числе из-за введенных самим же Евросоюзом санкций. Как выяснило накануне агентство dpa, после многочасовых обсуждений в ночь на вторник участники предварительно договорились по поводу плана, предложенного Еврокомиссией. Однако по сравнению с первоначальным вариантом в нем прописано гораздо больше исключений для отдельных государств и гораздо меньше «обязаловки», пишет Spiegel online. Ряд членов ЕС заранее предупредили, что не намерены делиться с соседями запасами топлива.

Согласно утечкам, Еврокомиссия изначально предлагала ввести обязательное для всех членов ЕС сокращение потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Однако, судя по всему, его сделают все же добровольным. Обязательные целевые показатели экономии будет уполномочен утверждать только Совет ЕС, но не Еврокомиссия. Для этого потребуется одобрение по меньшей мере 15 из 27 стран-участниц, на которые в целом приходится не менее 65% от общего населения Евросоюза. Также Еврокомиссия не сможет самостоятельно объявлять чрезвычайную ситуацию по газу. Как пишет Spiegel online, Кипр, Мальта и Ирландия заранее выторговали для себя исключение из общих требований: им не придется брать на себя обязательства по экономии газа, если они напрямую не подключены к газовой сети другого государства — члена ЕС. В целом договоренности предполагают «сепаратные условия» для некоторых других стран, которые не зависят от российского газа (Португалия, Испания) и не подключены к европейской энергосистеме (страны Балтии). Все они подробно прописаны в документе, передает dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Европейская комиссия в Брюсселе

Министры энергетики съехались в Брюссель в атмосфере, мощно насыщенной грозовым электричеством. Тучи над единой Европой стали собираться после того, как в Варшаве, а за ней и в нескольких других столицах стран ЕС четко дали понять, что своя рубашка ближе к телу, чем общеевропейская солидарность. И если кто-то в Еврокомиссии предполагает, что поляки, греки, киприоты, испанцы, португальцы собираются мёрзнуть предстоящей зимой лишь потому, что такая перспектива грозит немцам и еще десятку стран, у которых нет альтернативы российским поставкам, то крупно ошибается.

В Германии, где с ужасом думают о предстоящей зиме, призывают соседей затянуть пояса вместе с немцами.

Мы в Европе должны экономить энергию, в первую очередь газ. Это означает, что те страны, которые непосредственно не затронуты сокращением поставок из России, обязаны помочь остальным. В противном случае европейская солидарность превращается в фикцию, — заявил вице-канцлер, министр по вопросам экономики и климата ФРГ Роберт Хабек.

Те страны ЕС, которые сумели закачать в свои хранилища достаточно топлива, чтобы пережить зиму (например, Польша), либо вообще не покупают российский газ (Испания), намерены защищать собственную «энергосуверенность».

Если все пойдет по плану, европейским странам удастся сэкономить примерно 45 млрд кубометров газа, которые будут закачаны в хранилища как чрезвычайный запас. Это и есть те самые 15%, обозначенные в документе как цель. На сегодня, несмотря на все призывы и обязательства, среднеевропейский уровень сокращения газопотребления составил только 5%.

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press Газораспределительная станция

В Мадриде назвали эти планы «не самыми эффективными и не самыми справедливыми». В Афинах вообще припомнили, как Греция в 2015 году просила финансовой поддержки у ЕС и как тогда в Берлине и других столицах не упоминали про общеевропейскую солидарность. А в Варшаве назвали проект Еврокомиссии «противоречащим идее энергобезопасности и демократии».

Главным противником любых решений по распределению российского природного газа выступила, как обычно, Венгрия. Она оказалась самой «прижимистой» среди всех стран ЕС: там предупредили, что не пропустят ни одного кубометра газа далее своих границ начиная с 1 августа. Более того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто накануне совершил «неприличный» по нынешним европейским меркам поступок: лично слетал в Москву для проведения сепаратных переговоров о дополнительных закупках российского газа к зиме.

К вторнику в поддержку плана Еврокомиссии однозначно высказались только ФРГ, Дания, Словения, Люксембург и Нидерланды. Таким образом, внутри 27-членного ЕС четко наметились два блока: в поддержку идеи добровольно-принудительного сокращения потребления газа и против такого шага. Кроме того, ряд стран пока не высказали свою позицию определенно. Последних большинство, что и сохраняет интригу. Важно, чью сторону займут Франция и Италия (до сих пор они критично относились к идее обязательной экономии топлива).

Споры вокруг газораспределения в Евросоюзе показывают стремительную деградацию его высшего управленческого звена, сказал NEWS.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Требования Еврокомиссии к всеобщему обязательному сокращению потребления газа не просто политически противоречивы. Они бессмысленны с точки зрения технологии. Дело в том, что не существует единой для всей Европы газопроводной системы, она состоит из нескольких не сообщающихся между собой «островов». Поэтому сокращение потребления, например, на Иберийском полуострове никак не поможет наполнить газохранилища в Чехии, и наоборот. В самих странах ЕС это отлично знают. Непонятно, почему эти элементарные вещи не понимают в Еврокомиссии. Владимир Демидов замруководителя проектного офиса ООО «Газпром-инвест»

В принципе, министры могут собраться еще через неделю. Для Еврокомиссии главное — уговорить «эгоистов» проявить сознательность до начала отопительного сезона.

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Эта миссия выглядит невыполнимой не только из-за существа вопроса, но и по принципиальным соображениям: многие страны ЕС смущает, что такое решение создаст опасный прецедент, когда членов Союза принуждают к исполнению решения вопреки их воле и национальным интересам. То есть Еврокомиссия получает чрезвычайные полномочия через головы национальных властей.

Поэтому в Брюсселе склоняются к формулировке, которая даст каждой стране право самой решить, на какой процент снизить газопотребление, — но с обязательным условием, что эта цифра будет отличаться от нуля и будет максимально высокой с учетом возможностей данной страны.

На этом фоне «Газпром» предупредил, что начиная со среды, 27 июля, снизит объемы прокачки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток — 1» по «техническим причинам» — до 33 млн кубометров в сутки.

На начало 2022 года Евросоюз получал из России около 40% (155 млрд кубометров) всего потребляемого там природного газа.