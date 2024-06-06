Под Ереваном произошел мощный взрыв Около города Абовяна в Армении на автозаправке произошел сильный взрыв

Фото: Национальный центр кризисного управления Армении

На одной из автозаправочных станций на участке дороги Ереван — Севан недалеко от армянского города Абовяна произошел сильный взрыв, проинформировала пресс-служба МВД. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Служба 911 получила множество звонков с сообщениями о взрыве на одной из автозаправок на втором километре участка дороги Ереван — Севан. В результате взрыва возник пожар. На место выехали боевые расчеты спасательной службы МВД, — отметили в ведомстве.

Национальный центр кризисного управления Армении отметил, что об инциденте на трассе Ереван — Севан стало известно в 23:14 (22:14 мск). На место происшествия выехало восемь боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов и спасательного управления города Еревана, добавила пресс-служба ведомства.

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