https://static.news.ru/photo/9f19f8b2-6df1-11ea-aa4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Partha Sarkar/Xinhua/Global Look Press

Больше 2,6 млрд человек окажутся дома после введения Индией жёстких мер по борьбе с распространением коронавируса. Население этой страны составляет около 1,3 млрд человек.

Обязали своих граждан оставаться дома также Франция, Великобритания, Колумбия и Италия. Власти других стран ввели комендантский час, карантин или ограничились рекомендациями о сокращении социальных контактов, передаёт AFP.

Как писал NEWS.ru, режим строгой изоляции вводится в Индии с 25 марта. На протяжении трёх недель границы между штатами, округами и районами будут закрыты. Также в стране отменили все внутренние пассажирские авиарейсы.

Согласно последним данным, в Индии коронавирусом заболели около 340 человек. Жертвами инфекции стали шесть человек.

Всего в мире зафиксировано более 387 тысяч случаев заражения. При этом умерли 16,7 тысячи человек и ещё более 101 тысячи выздоровели.

В России число заболевших за последние сутки выросло на 57 человек и всего составляет 495. Выписаны по выздоровлению 22 человека.