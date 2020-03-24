Больше 2,6 млрд человек окажутся дома после введения Индией жёстких мер по борьбе с распространением коронавируса. Население этой страны составляет около 1,3 млрд человек.
Обязали своих граждан оставаться дома также Франция, Великобритания, Колумбия и Италия. Власти других стран ввели комендантский час, карантин или ограничились рекомендациями о сокращении социальных контактов,
Как писал NEWS.ru, режим строгой изоляции вводится в Индии с 25 марта. На протяжении трёх недель границы между штатами, округами и районами будут закрыты. Также в стране отменили все внутренние пассажирские авиарейсы.
Согласно последним данным, в Индии коронавирусом заболели около 340 человек. Жертвами инфекции стали шесть человек.
Всего в мире зафиксировано более 387 тысяч случаев заражения. При этом умерли 16,7 тысячи человек и ещё более 101 тысячи выздоровели.
В России число заболевших за последние сутки выросло на 57 человек и всего составляет 495. Выписаны по выздоровлению 22 человека.
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