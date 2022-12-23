Под Артемовском в боях погиб режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало

Фото: МО РФ

В ходе боев у Артемовска погиб режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало, сообщила его жена в соцсетях. По ее словам, он ушел на фронт добровольцем.

Информации о том, когда ей вернут тело мужа и когда состоятся похороны, пока нет.

Студия «Квартал 95» была основана на базе одноименной команды КВН, за которую играл президент Украины Владимир Зеленский. Также в списке работ Бобало фильмы «Структура кофе, или «Абзац!», «Они закончили войну», «Альпинист», «Как казаки» и «Украинское кино. Становление», а также сериал «Мамочки».

Ранее ВКС России нанесли поражение опорным пунктам ВСУ в Артемовске. В результате атаки были ликвидированы более 80 украинских военных и уничтожены два танка, пять бронебойных машин и шесть автомобилей. Около 45 бойцов ВСУ погибли в результате огневого поражения вблизи населенных пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное в ДНР. Там же были ликвидированы четыре бронетранспортера и три пикапа.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее побывал в Артемовске. Его поездка не анонсировалась. Это вторая с начала декабря поездка президента Украины в подконтрольные Киеву части Донбасса. 12 декабря Зеленский посетил Славянск, где поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины.