Почти тысяча человек стали жертвами сильного землетрясения в Афганистане

Фото: Mashal/XinHua/Global Look Press

Количество жертв землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в ночь на 22 июня в Афганистане, продолжает увеличиваться, сообщает информационное агентство Aamaj News. Заместитель госминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддин Муслим заявил, что число погибших превысило 900 человек, 610 получили ранения.

Число жертв землетрясений в Пактике и Хосте увеличилось, 920 человек погибли, 610 получили ранения, — сказал Муслим.

После землетрясения правительство Афганистана собралось на экстренное совещание. Министры приняли решение направить в наиболее пострадавшие районы экстренную помощь. Кроме того, будут приняты меры по материальной поддержке семей раненых и погибших.

В ближайшее время в Афганистане будет задействован весь имеющийся в наличии наземный и воздушный транспорт для доставки пострадавшим еды и лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.

Эпицентр катаклизма находился в 44 километрах к юго-западу от города Хост. Там проживают более 96 тысяч человек. Глубина залегания очага землетрясения оценивается в 51 километр. В провинции Пактика была полностью стерта с лица земли одна деревня.