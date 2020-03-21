Шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши заявил, что почти сто его подчинённых заразились коронавирусом.
В полиции Нью-Йорка инфицированы коронавирусом 98 человек, —
цитируетего РИА Новости.
Ши добавил, что 95 из них лечатся на дому.
Отмечается, что нью-йоркская полиция города помимо своих обычных обязанностей следит за тем, чтобы на улицах города не было больших скоплений людей.
Всего в Нью-Йорке выявлено 9045 случаев заражения коронавирусом, скончались 63 человека.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве подтверждены ещё 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие прилетели из европейских стран.
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