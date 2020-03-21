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Оппозиционер Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии, состоявшихся в воскресенье. Один из кандидатов, участвовавших в президентской гонке, Адгур Ардзинба поздравил своего оппонента.

Я поздравил Аслана Георгиевича Бжанию. Будем трудиться на благо Абхазии, — отметил Ардзинба. По его мнению, завершившаяся выборная кампания прошла спокойно. Кандидаты уважительно относились к друг другу. Кроме того, он...