Почти сто человек погибли при ударе шторма «Налджи» по Филиппинам Шторм «Налджи» затронул на Филиппинах 1,81 млн человек, 98 погибли

Фото: Yury Maslyaev/Russian Look

Более 1,81 млн человек оказались затронуты тропическим штормом «Налджи» на филиппинском острове Лусон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий. По имеющимся данным, жертвами удара стихии стали 98 человек.

Кроме того, 69 человек получили травмы, 63 значатся пропавшими без вести. В эвакуационные центры перемещены 912,1 тысячи граждан, еще более 105,7 тысячи человек заранее покинули свои дома.

Согласно приведенным цифрам, шторм повредил 3,49 тысячи домов, уничтожил 689 жилых построек, нанес ущерб 37 инфраструктурным объектам на сумму порядка $13,04 млн. Повреждены 364 дороги, 82 моста, перебои с электроснабжением наблюдаются в 263 городах, в 42 муниципалитетах имеют место проблемы со связью, в семи с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 670 учебных заведениях, работа на 229 предприятиях. Режим бедствия объявлен в 158 городах.

Каждый год на Филиппины обрушивается около 20 штормов и тайфунов.

Ранее сообщалось, что супертайфун «Нанмадол» обрушился на побережье Японии. Скорость ветра достигала 162 км/ч, а при порывах возрастала до 234 км/ч. Более 8 млн человек в южных и западных регионах Японии получили рекомендации властей об эвакуации.