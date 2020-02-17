https://static.news.ru/photo/9d5b637e-51a6-11ea-a49c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Junxia/Xinhua/Global Look Press

Количество заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 694 человек. Умерли три человека. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, 17 февраля к 06:00 Женевы (08:00 мск) известно о 70 635 случаях заражения, погибли 1772 человека. Власти Китая сообщили, что новых клинически подтверждённых случаев заражения за последние 24 часа зафиксировано 2051.

За пределами Китая ВОЗ получила сообщения о 694 случаях СOVID19 в 25 странах мира и трёх погибших, — заявил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что благодаря новой информации из Китая становится понятно, в каком направлении будет развиваться вспышка вируса. Глава ВОЗ отметил, что данные показывают, что количество новых случаев заболевания снижается, сообщает ТАСС.

Пока слишком рано говорить о том, что это снижение продолжится. Пока рассматриваются все сценарии, — подчеркнул глава ВОЗ.

NEWS.ru писал, что в ВОЗ заявили о непредсказуемости развития эпидемии коронавируса. Глава организации обеспокоен воздействием заболевания на страны со слабой системой здравоохранения. Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич считает, что нецелесообразно выстраивать какие-либо прогнозы по развитию заболевания.