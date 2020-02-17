Количество заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 694 человек. Умерли три человека. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, 17 февраля к 06:00 Женевы (08:00 мск) известно о 70 635 случаях заражения, погибли 1772 человека. Власти Китая сообщили, что новых клинически подтверждённых случаев заражения за последние 24 часа зафиксировано 2051.
За пределами Китая ВОЗ получила сообщения о 694 случаях СOVID19 в 25 странах мира и трёх погибших, — заявил Гебрейесус.
Он подчеркнул, что благодаря новой информации из Китая становится понятно, в каком направлении будет развиваться вспышка вируса. Глава ВОЗ отметил, что данные показывают, что количество новых случаев заболевания снижается,
Пока слишком рано говорить о том, что это снижение продолжится. Пока рассматриваются все сценарии, — подчеркнул глава ВОЗ.
NEWS.ru писал, что в ВОЗ заявили о непредсказуемости развития эпидемии коронавируса. Глава организации обеспокоен воздействием заболевания на страны со слабой системой здравоохранения. Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич считает, что нецелесообразно выстраивать какие-либо прогнозы по развитию заболевания.
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