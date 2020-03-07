https://static.news.ru/photo/5258105a-6058-11ea-8d8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yuguo/Xinhua/Global Look Press

Почти 70% людей в Китае, заразившихся коронавирусом, выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

Об этом свидетельствуют данные госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

По последним данным, на материковом Китае количество заражённых достигло 80 551 случая, 55 404 из них — выздоровели. Это 68,69% от общего числа инфицированных.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, болезнь получила код COVID-19. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

Как ранее писал NEWS.ru, тест-система, позволяющая получить результаты диагностики нового коронавируса за 29 минут, получила одобрение Национального управления Китая по контролю над медицинскими изделиями. Её одобрил и Евросоюз.