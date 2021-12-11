Почти 50 тысяч человек вышли протестовать в Вене против вакцинации от COVID

Почти 50 тысяч человек вышли на демонстрации в столице Австрии против ограничительных мер и обязательной вакцинации от коронавируса. Как сообщает полиция, на данный момент в манифестации принимают участие не менее 44 тысяч людей, и их число растёт, передаёт ТАСС.

Протестующие ещё утром собрались на площади Хельденплац в центре города и двигаются маршем по кольцевой улице Рингштрассе. В Вене вторые выходные подряд проходят протесты против обязательной вакцинации от коронавируса.

В Австрии из-за четвертой волны пандемии ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей и ограничения на выход из дома. Эти меры оказались крайне непопулярными. В результате проходят беспрецендентные акции протеста. В них уже в который раз участвуют десятки тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Австрии всеобщий локдаун завершится 13 декабря. Об этом заявил канцлер республики Карл Нехаммер. Ограничения сохранятся только для непривитых граждан. По словам политика, решение об окончании локдауна приняли главы федеральных земель.

Канцлер добавил, что право самостоятельно ужесточать или смягчать ограничительные меры остаётся за региональными властями при согласовании их на федеральном уровне.