https://static.news.ru/photo/fb003250-6c2e-11ea-ad45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire /Global Look Press

В Испании почти 400 человек за сутки умерли от нового типа коронавирусной инфекции, сообщает Министерство здравоохранения страны.

С начала эпидемии в королевстве было зарегистрировано по меньшей мере 28 572 случая инфицирования.

По данным Минздрава, всего умерли 1720 человек и 2575 вылечились.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.

Наиболее тяжёлой ситуация оказалась в Италии, где зарегистрирована самая высокая смертность от COVID-19. Так, на Апеннинском полуострове выявлено 53 578 инфицированных. Болезнь закончилась летальным исходом для 4825 из них. В КНР, где и зародился новый вирус, на 81 321 случай заражения приходится 3260 смертей.

Как ранее писал NEWS.ru, 21 марта число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Испании за сутки увеличилось на 4946 человек. Об этом заявили СМИ страны со ссылкой на Министерство здравоохранения.