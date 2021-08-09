Почти 160 тысяч жителей Японии будут эвакуированы из-за тайфуна

Почти 160 тысяч человек на юго-западе Японии будут эвакуированы из-за тайфуна «Лупит». Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что в северной части острова Кюсю предписание об эвакуации
Сейчас тайфун «Лупит» вышел на сушу в районе населённого пункта Макурадзаки. За сутки в регионе может выпасть до 300 миллиметров осадков. Также существует вероятность оползней и подтоплений.
Ранее стало известно, что около 20 человек пропали без вести в Японии в результате схода мощного оползня в префектуре Сидзуока. Оползень снёс несколько домов и повредил инфраструктуру в городе Атами. Более 2,8 тысячи домов в регионе остались без электричества.
Позднее выяснилось, что при оползне погибли два человека. Ущерб, по предварительным оценкам, нанесён 130 домам и постройкам.