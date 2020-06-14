Почти 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в Индии

https://static.news.ru/photo/2271e168-ae05-11ea-bda0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javed Dar/Global Look Press

За прошедшие 24 часа на территории Индии медицинскими специалистами было выявлено 11 989 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Теперь число официально заболевших в государстве выросло до 320 922 человек, передаёт Министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.

Отмечается, что на данный момент в Индии в больницах лежат 149 348 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии выздоровели 162 378 человек. Жизни 9195 заразившихся COVID-19 в Индии спасти не удалось.

В настоящее время страна находится на четвёртом месте в мировом рейтинге по числу заболевших. Индия уже опередила по данному показателю Великобританию, Италию и Испанию, сообщает РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Министерство здравоохранения Ирана 13 июня сообщило о 2410 новых случаях коронавирусной инфекции. За сутки умер 71 человек.