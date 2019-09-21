https://static.news.ru/photo/9870be0e-dd3e-11e9-a76a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/Global Look Press

Британского почтальона с 28-летним стажем уволили за опоздание в минуту. Причём задержка произошла не по его вине.

Роберт Локьер из города Эшфорд должен был доставить посылку в банк в 13:00. Он пришёл в учреждение за четыре минуты до положенного времени. Однако почтальону пришлось встать в общую очередь, поэтому подпись на бланке о получении посылки работник финансовой организации поставил только в 13:01, сообщает Kent Live.

Мужчина обжаловал своё увольнение, однако суд не встал на его сторону, поскольку Локьера ранее привлекали к дисциплинарной ответственности. Сам почтальон надеется, что ему окажет поддержку профсоюз.

Ранее News.ru писал, что солист группы Hi-Fi не смог улететь по заданному маршруту. Его не пустили на борт из-за опоздания в 2,5 минуты. Исполнителю пришлось ждать утреннего рейса, но это не спасло его от новых разочарований. Певец забыл беруши и маску для сна, бортпроводники отказались предоставить ему эти предметы, сославшись на то, что они не предусмотрены на короткие рейсы длительностью 2,5 часа.