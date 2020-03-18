Белорусская государственная компания «Белпочта» приостановила приём почтовых отправлений во все страны, за исключением России, Китая и его специального административного района Гонконга. Ограничения носят временный характер и приняты из-за сокращения авиаперевозок в связи с пандемией COVID-19.
В пресс-релизе предприятия
Белорусская железная дорога сообщила о приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с Казахстаном из-за коронавирус. Билеты можно будет вернуть без дополнительной платы и сборов, писал NEWS.ru.
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