https://static.news.ru/photo/e71a5f42-6902-11ea-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Белпочта/facebook.com

Белорусская государственная компания «Белпочта» приостановила приём почтовых отправлений во все страны, за исключением России, Китая и его специального административного района Гонконга. Ограничения носят временный характер и приняты из-за сокращения авиаперевозок в связи с пандемией COVID-19.

В пресс-релизе предприятия уточняется , что список стран, в которые возможна отправка писем, посылок и другой корреспонденции, будет корректироваться при появления транспортных средств, способных осуществлять доставку в эти государства.

Белорусская железная дорога сообщила о приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с Казахстаном из-за коронавирус. Билеты можно будет вернуть без дополнительной платы и сборов, писал NEWS.ru.