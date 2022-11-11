Почему Зеленскому не разрешили полет на Бали Старшие поговорят без актера от политики

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Чудные дела твои, господи. Еще буквально вчера Владимир Зеленский объявлял в ультимативной форме, что не поедет на саммит «Большой двадцатки» на Бали, если туда прибудет Владимир Путин. И вот, казалось бы, можно было устроить небольшой хайп, узнав, что Путина в Индонезию дела все-таки не пустили. Но нет. Выясняется, что и украинский президент никуда лично не полетит.

В качестве объяснения вдруг срочно вспомнили, что Украина по своим экономическим результатам далека от того, чтобы войти в число избранных двадцати экономик мира. Но мы-то прекрасно помним, что на такие встречи приглашаются и делегации развивающихся стран для более широких контактов в сфере общих глобальных интересов. Так что причина отнюдь не в том, что изначально Незалежную сильно переоценили в экономическом плане.

Конечно, в чем-то мы вступаем на путь конспирологических прогнозов, но отказаться от такого желанного визита и возможности громко выступить на авторитетном форуме Зеленский мог только по одной причине: ему настоятельно порекомендовали воздержаться от поездки западные спонсоры. И в первую очередь, конечно, вашингтонская администрация, которая приходит в себя после недавних выборов.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Понятно, что нас еще не раз заверят в том, что «Большая двадцатка» — это саммит, на котором обсуждаются исключительно экономические проблемы всеобщего интереса. Верим. Но вот только смущает то обстоятельство, что от России в отсутствие Владимира Путина на Бали полетит не премьер Михаил Мишустин и даже не его первый заместитель Андрей Белоусов, то бишь руководители экономического блока, а министр иностранных дел Сергей Лавров — государственный деятель, занимающийся в основном вопросами политической дипломатии.

Инсайдеры уверенно заявляют, что, дескать, Сергей Викторович летит в такую даль не просто так, а заручившись некоторой поддержкой российской политики на Украине в ходе своих недавних визитов и встреч с азиатcкими членами G20. Не исключено, что Лавров на полях мероприятия проведет консультации с американскими представителями по проблеме возможных форм урегулирования украинского кризиса. Как мы понимаем, чтобы воинственный дух отставного актера угас, достаточно прекращения поставок Западом современных вооружений.

А потому не является большим откровением тот факт, что Зеленский, видимо, будет последним, кто узнает, какой договор может быть заключен ради урегулирования украинского кризиса. Не говоря уже о его тонких деталях, что останутся вне доверенных бумаге положений. Понятно, что при таких раскладах в отношениях великих держав присутствие на месте переговоров эмоционального, часто просто теряющего берега Зеленского могло бы многое испортить. Тем более что в последнее время и сами американцы жаловались на его возросшую неуправляемость. Хвост все чаще пытается вилять собакой.

Поэтому Владимира Александровича оставили дома, пообещав, что он все-таки скажет свое золотое слово в формате онлайн. Его выступление все присутствующие примут к сведению.