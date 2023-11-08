Почему Зеленского опять кинули с визитом в Израиль

Фото: president.gov.ua

После долгих запросов президент Украины Владимир Зеленский вроде бы получил наконец коллективное «добро» от израильтян и американцев для ритуального посещения родины предков. И тут случилось страшное. Израильские официальные лица явно преднамеренно допустили утечку о предстоящем явлении Зеленского на землю обетованную. Задуманный по-театральному прилет-сюрприз не получился.

А ведь считалось, что визит продавил циркулирующий по Ближнему Востоку госсекретарь США Энтони Блинкен, поскольку публичные объятия Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должны были воздействовать на конгресс в плане проталкивания пакетного финансирования двух войн. Но в Тель-Авиве, видимо, решили по-своему.

Зеленский опять не ко двору

Зеленский, по утверждению его окружения, был взбешен такой утечкой, ибо он хотел произвести дополнительный эффект, появившись в Израиле неожиданно. К тому же и соображения личной безопасности играют для него немаловажную роль. Это бывший премьер Израиля якобы получил от Владимира Путина заверения, что на жизнь Зеленского никто не будет покушаться. Но у ХАМАС может быть иное мнение.

Надо сказать, что сразу после начала конфликта на землях Палестины Владимир Зеленский, стремящийся на каждой свадьбе быть невестой, а на похоронах — покойником, выразил желание скорейшим образом прибыть в Иерусалим. Однако неожиданно для себя натолкнулся на несогласие израильских властей.

В команде премьера Израиля Нетаньяху прекрасно отдавали себе отчет в том, что украинский президент прилетит прежде всего для личного пиара. И в попытке лишний раз напомнить об Украине, события в которой неумолимо стали отходить в мировой повестке на второй план. А потому в таком качестве он никому в Израиле нужен. И в Тель-Авиве вновь нашли способ визит отложить.

Кроме того, некоторые инсайдеры утверждают, что прилет президента Украины могли заблокировать высшие офицеры израильской армии, для которых Зеленский, будь он хоть трижды еврей, остается пособником украинских нацистов, наследников Бандеры и УПА.

«Ось добра»: Украина — США — Израиль

Вашингтонские мудрецы решили объединить, как теперь говорят, два кейса в один. Смешать мух с котлетами. В Иерусалиме и Зеленский, и Нетаньяху должны были предстать жертвами нападения «оси зла», в которую теперь включают Россию и Иран. Россия, понятное дело, давно представляется на Западе первопричиной всех мировых проблем, включая потепление климата, а потому ее всеми силами пытались как-то привязать и к нынешним ближневосточным осложнениям.

Недаром в западных столицах так «сокрушались» по поводу несвоевременного визита к нам представителей ХАМАС. Да и события на махачкалинском аэродроме сыграли на руку нашим противникам. Но и без этого хватало ссылок на наше сближение с Ираном и нескрываемой обиды по поводу успехов России в Сирии. Но в регионе есть свои геополитические нюансы. Ведь до последнего времени у Израиля в Сирии было «открытое небо», и его самолеты могли наносить удары по скоплениям иранских сил. Нужен ли был в таком контексте Зеленский с его истеричными обличениями России? Большой вопрос.

А денежки врозь

К тому же в Израиле могут быть крайне недовольны прежде всего неравномерно запланированным распределением американских средств военной поддержки с Украиной. Соотношение пока такое: $14 млрд — Израилю, а $61 млрд — Украине. И эти цифры могут не устроить главного американского союзника на Ближнем Востоке.

К тому же от Зеленского ждут объяснений того, как американские вооружения, поставлявшиеся Киеву, оказались в руках ХАМАС. «Отмазка» на этот счет, что опять-таки злонамеренная Россия эти средства захватила и послала ХАМАС, впечатления на израильтян не произвела. Звучат все подобные объяснения крайне слабовато.

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